Москвичей предупредили о гололедице в четверг

В Москве в четверг ожидается облачная погода и гололедица

Облачная погода с прояснениями и местами гололедица ожидается в Москве в четверг, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

День пройдет преимущественно без осадков, прогнозируется от 0 до -2°C. В ночь на 7 февраля ожидается до -5°C.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные, 8 и 9 февраля, на Москву обрушится мощный антициклон, который будет определять погодные условия. По ее словам, в эти дни в столице ожидаются минусовые температуры — они будут находиться в пределах -1...-6°C.

Синоптик добавила, что ночные температуры в выходные составят от -5 до -10°C, ожидается несильный ветер и низкая влажность воздуха. Температура постепенно приближается к климатической норме, заключила эксперт.

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в субботу.