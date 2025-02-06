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Десять человек пострадали из-за мощных снегопадов в Японии

На севере Японии десять человек пострадали из-за мощных снегопадов
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inggia nugraha/Shutterstock/FOTODOM

Травмы различной степени тяжести из-за мощных снегопадов на севере Японии получили десять человек, один из них не выжил. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

Мощные снегопады продолжаются на севере Японии с 4 февраля. В некоторых районах суточный объем снега превышает 130 см. Выпадение осадков сопровождается порывами ветра до 25 м/с.

Такая погода привела к остановке автомобильного и железнодорожного сообщения в многочисленных областях северной префектуры Хоккайдо, также было отменено более 130 внутренних авиарейсов.

Хаяси подчеркнул, что японские власти внимательно следят за развитием ситуации и координируют действия различных ведомств и экстренных служб.

4 февраля сообщалось, что Япония установила новый национальный рекорд. За 12 часов на острове Хоккайдо в городе Обихиро выпало 1,29 м снега. Это произошло впервые за 53 года.

Ранее сообщалось, что в Японии три дня не могут достать водителя, упавшего в провал на дороге.

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