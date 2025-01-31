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Японца, упавшего вместе с машиной в провал на дороге, не могут достать третий день

В Японии три дня не могут достать водителя, упавшего в провал на дороге
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The Yomiuri Shimbun

В Японии третий день не могут достать водителя грузовика, который провалился в яму на дороге вместе с транспортом. Об этом сообщает национальная японская газета.

«В пятницу спасатели продолжили расчистку завалов в расширяющейся воронке недалеко от Токио в надежде спасти человека, оказавшегося в ловушке, когда критический 72-часовой порог выживания уже пройден», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются работы по установке пандуса, ведущего в яму, ширина которой около 40 метров, а глубина – 15. Как только пандус будет готов, техника расчистит завалы, и спасатели смогут погрузиться в яму для поисков 74-летнего мужчины, который находится в провале со вторника.

По словам властей, до завершения строительства пандуса может потребоваться еще два-три дня. Однако при определенных условиях спасатели смогут спуститься в воронку и раньше.

Уточняется, что яма постепенно расширяется. Власти предполагают, что воронка может заполняться речной водой.

Ранее в Японии власти призвали более миллиона жителей не пользоваться канализацией.

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