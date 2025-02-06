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Женщина смогла найти ушедшего из дома сына после пяти лет поисков

Thaiger: в Таиланде женщина нашла сына, пропавшего пять лет назад
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Shutterstock

В Таиланде женщина смогла найти сына, который отставал в развитии от сверстников, после пяти лет поисков. Об этом пишет The Thaiger.

В возрасте 13 лет мальчик ушел из дома в Бангкоке, некоторое время был бездомным и пристрастился к наркотикам, говорится в публикации. Позже он стал работать в собачьем питомнике.

Впоследствии в интернете нашли видеозапись, на которой был запечатлен молодой человек, дрессирующий собаку в питомнике в северной провинции Накхонсаван. Фонд The Mirror Foundation, помогающий в поиске пропавших людей, подтвердил, что героем видеоролика был пропавший ребенок. В конце января мать приехала к нему.

По данным издания, пока неизвестно, вернется ли молодой человек домой, чтобы продолжить учебу, или останется работать в питомнике.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Таиланде 85-летний мужчина отправился в двухнедельный поход в поисках давно пропавшего сына. Люди, узнававшие историю Лунг Лека, помогали ему, давая еду, воду и верхнюю одежду. В конце концов помощь мужчине предложил местный репортер, который купил ему билет на автобус. После того, как о вынужденном путешествии тайца узнали его соотечественники, поисками пропавшего сына Лунг Лека занялись несколько профессиональных агентств.

Ранее в Ленобласти прохожая нашла на улице босого ребенка в памперсе.

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