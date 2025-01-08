В Ленобласти прохожая нашла на улице босого ребенка в памперсе

В Волховском районе Ленобласти женщина нашла на улице полуторагодовалого мальчика, ребенок бродил по снегу босиком в одном памперсе. Об этом сообщает портал «47.news».

Жительница Волхова обнаружила раздетого босого мальчика во дворе дома по улице Авиационной, из одежды на ребенке были футболка и памперс. Она отвела мальчика к себе домой, вызвала скорую помощь и полицию.

В медучреждении малыша осмотрели, видимых повреждений не нашли. По данным «Фонтанки», в семье воспитываются еще трое детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Архангельской области школьница сбежала из дома из-за побоев матери. Женщина в течение года наносила побои своей 12-летней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать оскорбляла и унижала девочку. Школьницу изъяли из семьи и передали отцу, который проживает отдельно. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет колонии.

Ранее замерзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице в Петербурге.