Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти прохожая нашла на улице босого ребенка в памперсе

В Ленобласти женщина нашла на улице босого ребенка
close
Global Look Press

В Волховском районе Ленобласти женщина нашла на улице полуторагодовалого мальчика, ребенок бродил по снегу босиком в одном памперсе. Об этом сообщает портал «47.news».

Жительница Волхова обнаружила раздетого босого мальчика во дворе дома по улице Авиационной, из одежды на ребенке были футболка и памперс. Она отвела мальчика к себе домой, вызвала скорую помощь и полицию.

В медучреждении малыша осмотрели, видимых повреждений не нашли. По данным «Фонтанки», в семье воспитываются еще трое детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Архангельской области школьница сбежала из дома из-за побоев матери. Женщина в течение года наносила побои своей 12-летней дочери, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать оскорбляла и унижала девочку. Школьницу изъяли из семьи и передали отцу, который проживает отдельно. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет колонии.

Ранее замерзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами