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Полуслепой 85-летний мужчина отправился в поход, пытаясь найти пропавшего сына

В Таиланде 85-летний мужчина отправился в поход в поисках давно пропавшего сына

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X (Бывший Twitter)

Пожилой таец отправился в двухнедельный поход, чтобы найти пропавшего сына, пишет Thaiger.

Некоторое время назад 85-летний Лунг Лек Вонгджайя твердо решил воссоединиться со своим старшим сыном, которого не видел почти 10 лет. Пенсионер располагал лишь 2 тыс. батов (около 6 тыс. рублей), которые потратил на дорогу в Накхонратчасиму, город, где раньше жил его сын. Тем не менее, оказавшись на месте, мужчина обнаружил, что тот переехал. Соседи не смогли помочь отцу, и он понял, что ему необходимо возвращаться назад.

На обратную дорогу у него осталось всего 8 батов, и Лунг Лек, полностью ослепший на правый глаз, отправился пешком в Чонбури, расположенный в 258 км к югу от Накхонратчасимы. Пожилой человек останавливался везде, где мог найти приют, и потратил на путь 14 дней. Люди, узнававшие историю Лунг Лека, помогали ему, давая еду, воду и верхнюю одежду.

В конце концов помощь мужчине предложил местный репортер, который купил ему билет на автобус. После того, как о вынужденном путешествии тайца узнали его соотечественники, поисками пропавшего сына Лунг Лека занялись несколько профессиональных агентств.

Ранее бабушка спасла тонущего внука ценой собственной жизни.

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