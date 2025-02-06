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В Хабаровском крае временно закрыли аэропорт

Аэропорт Николаевска-на-Амуре временно закрыли для расчистки ВПП
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Vladimir Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

Работу аэропорта Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае приостановили для расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, заявили в пресс-службе авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Об этом сообщает ТАСС.

В авиакомпании подчеркнули, что воздушная гавань не будет работать с 07:30 до 12:00 (с 00:30 до 05:00 мск).

Также в «Хабаровских авиалиниях» заявляли, что из-за интенсивных осадков и работ по очистке снега был временно закрыт аэропорт Советской Гавани.

Отмечается, что на погоду в Хабаровском крае оказывает влияние циклон из Китая.

До этого из-за сильного тумана в аэропорту Южно-Сахалинска самолет был вынужден уйти на запасной аэродром.

8 января пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в город Термез, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана.

4 января несколько самолетов из России, летевших в киргизский областной центр Ош, перенаправили в Бишкек из-за тумана.

Ранее туман нарушил работу аэропорта в Лондоне.

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