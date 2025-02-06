Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Большую Уссурку

Масса нагрузки грузовика, под которым обрушился мост через реку Большую Уссурку в Красноармейском округе Приморья, превысила максимально допустимую для этой конструкции, заявили в прокуратуре региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что общая масса транспортного средства и прицепа составляла порядка 50 тонн. Для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, говорится в публикации.

В прокуратуре добавили, что итоговую нагрузку на ось у тягача Kenwort будут рассчитывать в Ространснадзоре.

5 февраля в Приморье рухнул пролет моста через Большую Уссурку.

На поврежденном мосту остановился большегруз, с которого на лед упали пиломатериалы и прицеп. Авария и обрушение моста произошло в районе села Мельничное. При инциденте никто не пострадал, на место происшествия выехали спецслужбы. Из-за опасности жителям было запрещено пересекать не до конца упавший мост и использовать альтернативные пути через поселок Терней. Дело поставила на контроль транспортная прокуратура.

Ранее в США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда.