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Мужчины в городах живут дольше, чем в деревнях, выяснили ученые

JRН: у сельских мужчин продолжительность жизни ниже, чем у городских

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Ученые из Центра политики и экономики здравоохранения имени Шеффера (США) установили, что между продолжительностью жизни мужчин, проживающих в городах и деревнях, существует большой разрыв. Результаты исследования опубликованы в Journal of Rural Health (JRН).

Ученые оценили динамику состояния здоровья когорты американцев в возрасте 60 лет в период 2014-2020 годов и сравнили ее с когортой аналогичного возраста в 1994-2000 годах. Оказалось, что 60-летние сельские мужчины живут в среднем на два года меньше городских соотечественников. По словам исследователей, около двух десятилетий назад разрыв в продолжительности жизни был в три раза меньше.

Дополнительный анализ показал, что у жителей деревень и сел количество так называемых «здоровых лет (проведенных без хронических заболеваний) также было снижено. Исследователи объяснили, что в сельской местности чаще, чем в городах, не хватает медицинских работников. Молодые жители стремятся переезжать в города, что ещё больше сокращает число потенциальных врачей.

Кроме того, в сельской местности были зафиксированы более высокие показатели ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Также проживающие в деревнях участники чаще курят, что, в свою очередь, не способствует сохранению здоровья.

Ранее ученые создали новый препарат, замедляющий старение.

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