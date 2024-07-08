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Cобака случайно включила плиту и устроила пожар в доме

Complex: в США собака устроила дома пожар, пока хозяева спали

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KKTV 11 News

В США собака устроила пожар в доме, пока хозяева спали, пишет Complex. Это произошло из-за того, что животное запрыгнуло на плиту и случайно включило ее.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в пять часов утра. Рядом с включенной плитой стояла картонная коробка, которая и загорелась. Пламя быстро распространилось по всей кухне, но владельцы дома успели проснуться и потушить огонь до того, как пожар охватил все здание. Семья оценила ущерб в $10 тысяч.

«Весь верхний этаж непригоден для проживания. Семья и собака сейчас находятся в надежном месте», — говорится в заявлении.

По данным Национальной противопожарной защиты США, ежегодно из-за домашних животных возникает до 1000 пожаров в домах. Специалисты рекомендуют владельцам питомцев блокировать плиты от животных и внимательно следить за своими любимцами.

Ранее американец едва не сжег свой дом, пытаясь избавиться от паука.

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