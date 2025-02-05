Школьник сломал ногу на скользком тротуаре в центре российского города

В центре Челябинска школьник сломал ногу на скользком тротуаре

В Челябинске 15-летний подросток получил перелом ноги, упав на гололеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в центре города. Школьник шел по тротуару и поскользнулся. После этого подросток не смог самостоятельно встать.

Неравнодушные очевидцы произошедшего помогли пострадавшему и перенесли его подальше от дороги. После этого подростку вызвали бригаду скорой помощи.

Врачи оказали школьнику первую помощь, а затем увезли его в медицинское учреждение. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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