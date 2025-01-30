Россиянка получит сотни тысяч рублей из-за падения на ступеньках

Аптека выплатит жительнице Ельца Липецкой области 700 тысяч рублей в качестве компенсации после ее падения на скользких ступеньках, сообщают в группе «Судебная система Липецкой области» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Местная жительница поскользнулась на ступенях аптеки, упала и получила тяжелый перелом голени со смещением. После падения женщине провели несколько операций, она ходила на костылях и не могла работать.

Вскоре она обратилась в суд с иском против компании-арендатора помещения аптеки. Фирма вину признавать отказалась. Елецкий городской суд частично удовлетворил требования пострадавшей и взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Женщина подала апелляцию в Липецкий областной суд. Эта судебная инстанция увеличила размер компенсации вдвое, до 300 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил возместить женщине 97,5 тысячи рублей утраченного заработка. Помимо этого ей удалось добиться возмещения 70 тысяч рублей, которые она потратила на лечение и реабилитацию после травмы. Помимо всего прочего, по решению суда, арендатор помещения обязан выплатить штраф в пользу истца в размере почти 234 тысячи рублей за отказ от добровольного удовлетворения требований.

Во второй половине декабря стало известно, что в Челябинске прокурор добился выплаты компенсации в размере около 250 тысяч рублей в пользу десятиклассницы, которая провалилась в колодец и получила серьезные травмы. Коммунальщиков обязали компенсировать подростку моральный вред.

Ранее челябинский завод по ошибке начислил рабочим миллионные зарплаты.