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Российские полицейские поймали серийного вора, похищавшего у людей интернет

В Нижегородской области поймали серийного похитителя интернета

В Нижегородской области поймали 45-летнего серийного похитителя интернет-кабелей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии стражей порядка, ранее судимый безработный житель Богородского района срезал и воровал интернет-кабели с крыш. Серийный похититель интернета орудовал в Нижегородском, Приокском и Советском районах. По подсчетам правоохранителей, мужчина совершил 38 эпизодов хищения с сентября по декабрь 2024 года. Ущерб от его действий оценили почти в 300 тысяч рублей.

Полицейские задержали мужчину. Он пояснил, что сдавал похищенные интернет-кабели в лом, а вырученные деньги тратил по собственному усмотрению. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ и отпустили его под подписку о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов проверяют фигуранта на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Ранее желание выпить банку пива толкнуло мужчину на вооруженное ограбление магазина в Петербурге.

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