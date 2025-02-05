ВСУ ударили беспилотниками по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Шебекинский городской округ и Белгородский район. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в хуторе Ржавец украинский FPV-дрон сдетонировал на территории фермерского хозяйства, в результате чего загорелся строительный вагончик. Пожарные оперативно потушили возгорание.
Также на участке трассы Октябрьский — Бессоновка вражеский беспилотник врезался в грузовой автомобиль, что привело к повреждению транспортного средства.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В среду Гладков сообщал, что Валуйский и Шебекинский округа подверглись атаке украинских войск. По словам главы области, в селе Двулучном в результате удара FPV-дрона получил повреждения легковой автомобиль. В Новой Таволжанке снаряд выбил окна, посек кровлю и забор частного дома. Кроме того, пострадала крыша хозяйственной постройки в соседнем домовладении.
Ранее три жителя хутора Церковный в Белгородской области пострадали при атаке ВСУ.