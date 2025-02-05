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Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Валуйский и Шебекинский округа

Гладков: ВСУ повредили автомобиль FPV-дроном в Двулучном
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области Валуйский и Шебекинский округа подверглись атаке украинских войск. Подробности в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, в селе Двулучном в результате удара FPV-дрона получил повреждения легковой автомобиль. В Новой Таволжанке снаряд выбил окна, посек кровлю и забор частного дома. Кроме того, пострадала крыша хозяйственной постройки в соседнем домовладении.

Согласно предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.

До этого Гладков подвел итоги обстрелов ВСУ за 4 февраля. В результате были повреждены дома и линии электропередач, в селе Мокрая Орловка пропал свет. Также украинские войска вели огонь по Краснояружскому и Борисовскому району и Шебекинскому городскому округу, где, кроме обстрелов из артиллерийских орудий, удары наносились по мирным жителям при помощи беспилотников.

Ранее Москалькова призвала ООН отреагировать на удар по автобусу на Запорожье.

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