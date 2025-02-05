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Мужчина изнасиловал девушку в техническом помещении жилого дома в Москве

В Москве мужчина изнасиловал девушку в техническом помещении жилого дома
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Depositphotos

В Москве мужчина напал на девушку в техническом помещении и изнасиловал ее. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 2 февраля в одном из жилых домов, расположенных на улице Академика Власова. Злоумышленник напал на девушку в техническом помещении строения и изнасиловал ее, а также совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, на данный момент мужчине предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудник психиатрической клиники домогался юной пациентки, пострадавшей от изнасилования.

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