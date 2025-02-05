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Сотрудник психиатрической клиники домогался юной пациентки, пострадавшей от изнасилования

В США сотрудник клиники домогался 14-летней пациентки, пострадавшей от насилия
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Depositphotos

В США школьница подверглась домогательствам, когда проходила лечение в психиатрической клинике после того, как ее похитили и изнасиловали. Об этом сообщает Newsday.

В начале декабря прошлого года 14-летнюю девочку из Восточного Патчога похитили и неоднократно изнасиловали. Спустя 25 дней, 3 января, пострадавшую нашли на лодке, пришвартованной у причала в Айлипе, и отправили в государственную детскую психиатрическую клинику в округе Саффолк. Вскоре после этого сотрудник медучреждения, 42-летний Дешан Макклин, был обвинен в сексуализированном насилии над несовершеннолетней пациенткой.

Пострадавшая рассказала, что мужчина неоднократно дотрагивался до ее интимных мест и наблюдал за ее «сексуальными действиями». Позже показания жертвы получили подтверждение благодаря записям с камер видеонаблюдения. В итоге Макклин признал себя виновным в сексуальном взаимодействии с лицом, не способным дать согласие, и в создании угрозы благополучию ребенка и был отпущен под залог в $5 тыс. Уточняется, что он стал девятым фигурантом по этому делу.

Сначала за решеткой оказался владелец лодки, на которой была найдена несовершеннолетняя, две женщины, которые сделали ее фото и использовали их для того, чтобы продать потерпевшую в сексуальное рабство, а также пятеро мужчин, каждый из которых удерживал и насиловал жертву. Расследование инцидента продолжается.

Ранее двух экс-полицейских арестовали в Великобритании по подозрению в сексуализированном насилии над детьми.

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