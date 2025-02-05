Подростку из Воронежа грозит тюрьма за восхищение «скулшутингом»

Baza: подростку из Воронежа грозит 20 лет тюрьмы за восхищение «скулшутингом»

Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет тюрьмы за закрытый канал в Telegram, где юноша восхищался «скулшутерами». Об этом сообщает Baza.

«15-летний Виктор (имя изменено) вел закрытый канал в Telegram, в котором публиковал посты об известных «скулшутерах», <...> мальчик писал в канале свои мысли в формате личного дневника, а также намекал на возможное нападение на школу», — говорится в публикации.

На подростка возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации. Как рассказал адвокат Александр Матыцин, в настоящее время юноша находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным Baza, на защиту школьника встали родители одноклассников, они создали петицию и написали обращение к руководству Следственного комитета.

Близкие Виктора рассказали, что подросток не является проблемным ребенком, не отличался жестокостью, не затевал драк с одноклассниками, а также не издевался над животными — деструктивного поведения за ним не наблюдалось. Baza также утверждает, что подросток вел свой канал лишь для того, чтобы «показаться крутым».

«Скулшутинг» происходит от английского school shooting, буквально — школьная стрельба. Это явление пришло из США, где происходили массовые расстрелы в школах, вооруженные нападения на образовательные организации.

10 лет назад в России произошло первое вооруженное нападение на школу. 3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пронес в московскую школу №263 карабин и мелкокалиберную винтовку и открыл стрельбу. «Газета.Ru» поговорила с бывшей ученицей школы в Отрадном и спросила у психолога, как помочь ребенку не копить агрессию.

Ранее премьер Швеции назвал стрельбу в школе самой страшной в истории страны.