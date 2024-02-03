«Думали, что там террористы». 10 лет назад подросток впервые в России открыл стрельбу в школе Психолог: доверительные отношения с ребенком могут спасти от школьных трагедий

10 лет назад в России произошло первое вооруженное нападение на школу. 3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пронес в московскую школу №263 две винтовки и открыл стрельбу. «Газета.Ru» поговорила с бывшей ученицей школы в Отрадном и спросила у психолога, как помочь ребенку не копить агрессию.

«Кто-то плакал, кто-то смеялся»

«В тот день я уже на занятия начала собираться, и почему-то мне расхотелось идти. Решила, посплю еще», — вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» Светлана (имя изменено). «Проснулась от звонка подруги из соседней школы, она меня начала расспрашивать, жива ли я, все ли со мной в порядке. Я удивилась, спрашиваю, а что случилось? А она мне и отвечает: «Какой-то мужик в школу к вам ворвался с ножом». Я сначала не поверила, а потом смотрю — у меня вертолет мимо окна пролетает, жила я рядом. Зашла в новости и все поняла».

3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу №263 в районе Отрадное Москвы не с ножом — с карабином и мелкокалиберной винтовкой, спрятав их под длинным пальто. Школьник прошел в здание через главный вход и в кабинете географии, где проходил урок у его класса, выстрелил в учителя. Своих одноклассников он взял в заложники.

«У моего класса в это время шел урок английского», — рассказывает Светлана. «Как рассказали мне друзья, в этот момент к нам зашла преподавательница химии и вызвала нашу учительницу в коридор. Потом она вернулась и сказала всем сидеть тихо, потому что в школе террористы. Кто-то плакал, кто-то смеялся или вообще никак не реагировал. Никто на самом деле не знал, что происходит, и все реально думали, что там террористы».

close 100% Сотрудники полиции выводят детей из московской школы №263, 3 февраля 2014 года Максим Блинов/РИА Новости

Обезвредить вооруженного школьника попытались сотрудники полиции Сергей Бушуев и Владимир Крохин, первыми прибывшие к месту происшествия по сигналу тревожной кнопки. Сергей Бушуев был смертельно ранен, его напарник Владимир Крохин также получил тяжелое ранение. В больницу его эвакуировали на вертолете. Лечился он несколько месяцев.

Уговорить вооруженного школьника сдаться удалось только его отцу. Судебная экспертиза признала Гордеева невменяемым, суд направил его на принудительное лечение.

В феврале 2014 года Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества прапорщика полиции Сергея Бушуева и учителя географии Андрея Кириллова, погибших при захвате заложников в московской школе №263. В мае 2014 года орденом Мужества был награжден полицейский Владимир Крохин.

У нас есть ЧОП, забор и тревожная кнопка

Инцидент в московской школе стал первым в череде подобных печальных событий — в Ижевске, Казани, Перми, Улан-Удэ, Керчи. И после каждого такого случая в обществе вспыхивает дискуссия — кто виноват, как предотвратить повторение трагедий?

«Надо воспитывать новое поколение зрителей с хорошим художественным вкусом, умеющих понимать и ценить театральное, драматическое, музыкальное искусство. И если бы у нас делалось это должным образом, то, может быть, и трагедии, подобной сегодняшней московской, не было бы», — заявил Владимир Путин на заседании президиума президентского Совета по культуре и искусству, комментируя случившееся в Отрадном по горячим следам.

За прошедшее десятилетие предпринимались самые разнообразные профилактические меры: например, были ужесточены правила оборота гражданского оружия, Верховный суд РФ признал террористическим и запретил международное молодежное движение «Колумбайн» (организация запрещена в России) (другое название — «Скулшутинг»).

На правительственном уровне было принято постановление, предписывающее образовательным организациям иметь забор, систему контроля доступа на входе в здание, арочный металлодетектор, систему видеонаблюдения и кнопку тревожной сигнализации. А интернет-провайдеров обязали незамедлительно ограничивать доступ к ресурсам с контентом, «опасным для жизни и здоровья людей».

close 100% Родители учеников московской школы №263, 3 февраля 2014 года Максим Блинов/РИА Новости

После трагедии в Брянске в декабре прошлого года депутаты самых разных уровней вновь заговорили о том, что к обеспечению безопасности школ надо привлечь Росгвардию.

«Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники», — цитировали РИА Новости главу комитета Совета Федерации по соцполитике Елену Перминову.

В силовых структурах эти призывы парировали, объясняя, что для организации охраны всех учебных заведений в России потребуется порядка 700 тыс. новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд рублей ежегодно.

«Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка», — сказал советник директора Росгвардии Игорь Пышкин, выступая в Госдуме.

close 100% Стрельба в московской школе №263, 3 февраля 2014 года Михаил Джапаридзе/ТАСС

Главное — доверие

По мнению психолога-психотерапевта Дениса Эдуардовича Давыдова, для предотвращения подобных школьных трагедий необходимо, чтобы родители крайне внимательно относились к эмоциональному состоянию своих детей, поддерживали с ними доверительные отношения.

«Родителям следует уделять особое внимание детям, которые столкнулись с конфликтной ситуацией и ощущают себя отверженными в обществе», — считает Давыдов.

Психотерапевт отметил, что дети, которых не научили выражать свои эмоции, могут подавлять их и скрывать в себе. «Подавление агрессии может привести к тому, что у человека нет способности в ее выражении. Возможно, в детстве его наказывали за агрессию. В таких случаях он начинает ее копить. И как произойдет эта разрядка — непонятно», — отметил психотерапевт.

«Проблемы, возникающие у школьника при общении со сверстниками, могут быть обусловлены тем, как его воспитывают родители», — подчеркивает эксперт.

Никто не хотел вспоминать

На предложение«Газеты.Ru» рассказать о событиях 10-летней давности полицейский Владимир Крохин ответил категорическим отказом. «Вспоминать не хочу. Ничего хорошего там не было», — сказал он.

«У нас больше месяца работал приглашенный психолог, к которому можно было прийти, обсудить случившееся», — говорит бывшая ученица школы №263 Светлана. «Многие мои одноклассники ходили к нему, чтобы прогулять уроки. Но я решила, что мне это не нужно, у меня все в порядке. Мне тогда было 14, сейчас — 24. И до сих пор меня посещают мысли, что ты можешь спокойно проживать свою жизнь, ходить на работу, строить планы на вечер. И погибнуть — просто потому, что оказался не в то время и не в том месте».