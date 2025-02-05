Российские полицейские раскрыли мошенничество на 50 миллионов с профосмотрами педагогов

В Петербурге раскрыли схему с фиктивными медосмотрами педагогов на 50 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему с бюджетными средствами на миллионы рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

Как установили полицейские, работник администрации одного из городских районов несколько лет принуждал школы и детские сады заключать контракты на профессиональные медицинские осмотры работников. При этом учителя, воспитатели и другие сотрудники организаций об этих осмотрах ничего не знали и не проходили их.

По предварительным данным, с 2021 по 2023 год злоумышленник и его сообщники похитили около 50 миллионов рублей из городского бюджета.

5 февраля полицейские провели обыски в офисах медучреждений, с которыми школы и детсады «сотрудничали» — изъяли финансовую документацию, печати и технику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что в Кузбассе кассиршу кондитерской фабрики будут судить за хищение 36 млн рублей.