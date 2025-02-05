В Кузбассе кассир фабрики украла 36 млн рублей

В Кузбассе кассиршу кондитерской фабрики будут судить за хищение 36 млн рублей

В Кузбассе перед судом предстанет кассирша, которую обвиняют в похищении более 36 миллионов рублей у кондитерской фабрики, в которой она работала. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, эту сумму 42-летняя женщина похитила в течение трех лет. После того, как контрагенты оплачивали товар наличными, она не отображала информацию об этом в программе и кассовой книге.

Только в период с февраля 2021 по декабрь 2022 года кассирша присвоила 25 млн рублей. В это время она купила себе квартиру, машины и отдыхала в других странах.

Спустя длительное время на ситуацию обратила внимание бухгалтер бизнесмена, который поставлял фабрике продукцию. Руководство обратилось в полицию.

В отношении кассирши возбудили уголовное дело. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В целях возмещения ущерба на основании постановления суда наложен арест на два транспортных средства, гараж и 1/2 доли квартиры обвиняемой на общую сумму более 7 млн рублей», — поделились в ведомстве.

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей.