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Мэрия Якутска решила переименовать площадь Ленина вопреки мнению жителей

Мэрия Якутска рекомендовала гордуме переименовать площадь Ленина
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Администрация Якутска предложила городскому совету изменить название площади Ленина. Об этом говорится в заключении главного архитектора Якутска.

В документе отмечается, что решение было принято «с учетом мнения граждан, принявших участие на публичных слушаниях». Однако, как утверждает публицист Маргарита Нифонтова в своем Telegram-канале, из выступавших на слушаниях против переименования выступили 24 человека, за — восемь.

В октябре прошлого года глава Якутии Айсен Николаев предложил переименовать обновленную часть площади Ленина в Якутске в площадь Республики. С соответствующей инициативой он обратился к администрации города на торжественной церемонии открытия площади. Глава региона пояснил, что прежнее название останется за частью площади с памятником Ленину возле Дома правительства.

Предложение Николаева вызвало недовольство среди российских коммунистов. Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев обратился к соратникам для скорейшей организации протестных действий с целью сохранить название площади.

Ранее в Тобольске установили памятник Ленину без трех пальцев.

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