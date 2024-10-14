В Якутии предложили переименовать часть площади Ленина в Якутске

Глава Якутии Айсен Николаев предложил переименовать обновленную часть площади Ленина в Якутске в площадь Республики. Об этом он сообщил на торжественной церемонии открытия площади, передает ЯСИА.

С соответствующим предложением он обратился к администрации города. Прежнее название останется за частью площади с памятником Ленину возле Дома правительства, пояснил глава региона.

«Впереди много работы, мы будем и дальше преображать наши города и села, чтобы якутяне жили в лучших условиях», — добавил Николаев.

Незадолго до этого, Ярославская областная дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом «Великий» позволит юридически закрепить традиционно употребляемое наименование.

Ранее зампред Дмитрий Медведев предложил переименовать российские школы в честь ветеранов СВО.