Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутии предложили переименовать часть площади Ленина в Якутске

Глава Якутии выступил за переименование части площади Ленина в Якутске

close
Яндекс Карты

Глава Якутии Айсен Николаев предложил переименовать обновленную часть площади Ленина в Якутске в площадь Республики. Об этом он сообщил на торжественной церемонии открытия площади, передает ЯСИА.

С соответствующим предложением он обратился к администрации города. Прежнее название останется за частью площади с памятником Ленину возле Дома правительства, пояснил глава региона.

«Впереди много работы, мы будем и дальше преображать наши города и села, чтобы якутяне жили в лучших условиях», — добавил Николаев.

Незадолго до этого, Ярославская областная дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом «Великий» позволит юридически закрепить традиционно употребляемое наименование.

Ранее зампред Дмитрий Медведев предложил переименовать российские школы в честь ветеранов СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами