Девушка пошла в одиночный поход и столкнулась со стаей диких кабанов

В Германии девушка рассказала о встрече с дикими кабанами во время ночевки в лесу

В Германии ушедшая в одиночный поход туристка оказалась в окружении диких кабанов, пишет Bild.

Чтобы насладиться звездным небом, 24-летняя София Гельхаури отправилась в лес близ Райнброля, земля Рейнланд-Пфальц, растянула гамак между двух понравившихся деревьев и решила заночевать в нем.

«Я часто так делаю, просто ищу тишины и покоя на природе», — рассказала девушка.

Однако в этот раз все пошло не так. София вспоминает, что проснулась от странных звуков, и поняла, что окружена оравой кабанов. Девушка позвонила в службу спасения и спросила, что ей делать. Там ей посоветовали издавать громкие звуки, которые должны спугнуть животных. Те действительно отреагировали на них и отправились восвояси, однако вскоре вернулись.

Около полуночи София позвонила в полицию, но к моменту приезда стражей порядка хищники уже покинули лагерь девушки, так ничего и не добившись. Она решила тоже ретироваться, на обратном пути подвернула лодыжку, споткнувшись в яме. Поход закончился для нее разрывом связок голеностопа. Несмотря на случившееся, девушка не собирается отказываться от одиночных вылазок на природу и ждет, когда нога придет в норму, чтобы совершить новый поход.

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