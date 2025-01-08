Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка пошла в одиночный поход и столкнулась со стаей диких кабанов

В Германии девушка рассказала о встрече с дикими кабанами во время ночевки в лесу
close
Depositphotos

В Германии ушедшая в одиночный поход туристка оказалась в окружении диких кабанов, пишет Bild.

Чтобы насладиться звездным небом, 24-летняя София Гельхаури отправилась в лес близ Райнброля, земля Рейнланд-Пфальц, растянула гамак между двух понравившихся деревьев и решила заночевать в нем.

«Я часто так делаю, просто ищу тишины и покоя на природе», — рассказала девушка.

Однако в этот раз все пошло не так. София вспоминает, что проснулась от странных звуков, и поняла, что окружена оравой кабанов. Девушка позвонила в службу спасения и спросила, что ей делать. Там ей посоветовали издавать громкие звуки, которые должны спугнуть животных. Те действительно отреагировали на них и отправились восвояси, однако вскоре вернулись.

Около полуночи София позвонила в полицию, но к моменту приезда стражей порядка хищники уже покинули лагерь девушки, так ничего и не добившись. Она решила тоже ретироваться, на обратном пути подвернула лодыжку, споткнувшись в яме. Поход закончился для нее разрывом связок голеностопа. Несмотря на случившееся, девушка не собирается отказываться от одиночных вылазок на природу и ждет, когда нога придет в норму, чтобы совершить новый поход.

Ранее в Японии мужчина пришел домой и наткнулся на медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами