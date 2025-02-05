В российском регионе мужчина из-за обиды на жену сжег их общий дом

Житель Калининградской области обиделся на жену и сжег их общий дом

В Калининградской области правоохранительные органы задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в поджоге собственного дома. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел 28 января в поселке Громово Славского района. Мужчина облил пол в частном доме бензином из канистры, после чего поджег. Свою вину задержанный сразу признал, заявив, что совершил поджог намеренно. Мужчина пояснил, что таким образом хотел отомстить жене, на которую обиделся. До этого его супруга призналась, что собирается от него уйти.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога» УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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