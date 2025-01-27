В Омской области на участника СВО «повесили» шесть микрозаймов

В Омской области неизвестные оформили шесть микрозаймов на участника СВО

В Омской области неизвестные оформили шесть микрозаймов на участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, весной 2024 года неизвестные получили доступ к аккаунту 23-летнего военнослужащего на «Госуслугах» и оформили микрозаймы на его имя. Микрокредиты злоумышленники получили в шести финансовых организациях на суммы не менее 53 тыс. рублей каждый.

«По данным фактам следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого прокуратура поставила на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договоров займа незаключенными, а обязательств по ним – не возникшими. Суд удовлетворил требование в полном объеме.

В январе 2024 года директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский рассказывал «Газете.Ru», как аннулировать непрошеный кредит от микрозаймовых организаций.

По его словам, если на человека оформили непрошеный кредит, первым делом нужно написать заявление в МФО о его отмене. Следом необходимо подать заявление в полицию и написать обращение в Центробанк с просьбой провести проверку законности выдачи данного микрокредита.

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