Ростовчанка проглотила протез во сне и попала в больницу

В Ростовской области у женщины из желудка достали протез

В Ростовской области врачи спасли женщину с протезом в желудке. Об этом сообщает минздрав региона.

Пациентка не сняла искусственные зубы перед сном, и, проснувшись, почувствовала недомогание.

«Утром она почувствовала неприятные ощущения в желудке и с ужасом поняла, что уснула с протезом, но сейчас его нет», – поделились в ведомстве.

Во время обследования выяснилось, что женщина проглотила протез, к этому моменту он уже находился в тонком кишечнике. Медики предположили, что инородный предмет сможет выйти естественным путем, но спустя десять дней выяснилось, что он все еще в кишечнике.

Пациентку еще раз обследовали уже в другом медучреждении и выяснили, что протез застрял в петлях тонкой кишки. Специалисты открепили мост с искусственными зубами от слизистой и провели его по кишечнику. В результате предмет извлекли. Этот случай представители минздрава назвали необычным.

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