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Дочь столичного бизнесмена отдала мошенникам сейф с деньгами и драгоценностями на 50 млн

Дочь бизнесмена из Москвы отдала мошенникам сейф с содержимым на 50 млн рублей
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Shutterstock

В Москве дочь бизнесмена отдала мошенникам сейф, в котором хранились деньги и драгоценности. Как сообщает «Сапа», ущерб составил более 50,5 млн рублей.

Недавно аферисты связались с 20-летней Анной, дочерью крупного бизнесмена, занимающегося производством БАДов. Они убедили девушку в том, что кто-то пытается перевести деньги на Украину через ее личный кабинет на Госуслугах, и попросили продиктовать код из SMS. Та поверила неизвестным и отдала им около 700 тыс. рублей.

Однако мошенники, выдавая себя за сотрудников ФСБ, выяснили, что в доме жертвы имеется сейф, в котором ее родители хранят сбережения в рублях, долларах и евро, а также ювелирные украшения. Анна пригласила в квартиру грузчиков, которые забрали сейф, но отец девушки вскоре заметил его исчезновение. Ведется проверка.

Ранее в Севастополе задержали таксиста, который помог мошенникам обокрасть 12 пенсионеров.

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