В Севастополе арестовали таксиста, который помог мошенникам обокрасть 12 пенсионеров

В Севастополе поймали курьера мошенников, который оказался таксистом из Краснодарского края. Об этом сообщили в полиции Крыма.

Мошенники связывались с крымскими пенсионерами в мессенджерах, а затем, представившись сотрудниками силовых структур, заявляли о подозрениях в их адрес насчет финансирования терроризма и требовали показать на камеру имеющуюся дома наличность. Они убеждали жертв передать деньги курьеру, который отдавал их следующему посреднику, а тот перечислял выручку кураторам.

Личность подозреваемого, который помогал мошенникам забирать деньги у обманутых пожилых людей, установили. Им оказался 40-летний житель Краснодарского края, занимающийся частным извозом. Когда он приехал к очередной жертве за 950 тыс. рублей, его задержали. При себе у задержанного нашли 1,3 млн рублей, эти деньги он успел похитить аналогичным образом у пенсионеров из Симферополя.

На его счету — восемь доказанных эпизодов мошенничества, не менее 12 пострадавших, каждый из которых передал ему от 114 тыс. до 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.

Ранее таксист украл у москвича чемодан с брендовыми вещами и попал на видео.