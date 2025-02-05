Депутат в Казахстане предложил ввести наказание за кражу невест

В Казахстане могут ввести уголовное наказание за сталкинг и кражу невест. Об этом в интервью агентству «КазТАГ» заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов.

По его словам, в последнее время похищение невест участилось и этот вопрос требует законодательного урегулирования. Депутат добавил, что за последние три года из 214 обращений лишь десять дошли до судебного разбирательства.

«Если похитили девушку до 18 лет группой лиц или с применением силы, то от трех до пяти лет. Если во время похищения был нанесен неумышленный вред здоровью, то до десяти лет лишения свободы. Но если это девушка до 16 лет, то это рассматривается в рамках более строгих законов», — заявил Абенов.

Политик подчеркнул, что на данный момент закон не защищает девушек от похищения и многие инциденты «прикрываются» тем, что это традиция, однако подобных обычаев на территории Казахстана, по мнению Абенова, никогда не было.

В августе 2023 года офис уполномоченного по правам человека в Казахстане выступил с инициативой о внесении поправок в уголовное законодательство, которые будут пресекать кражи невест. В пресс-службе напомнили, что практика похищения невест все еще остается распространенным явлением в Казахстане, имеет массовый характер в южных регионах республики.

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