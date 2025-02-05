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Уссурийский тигр попробовал на зуб бензопилу

В Приморском крае тигр наведался в село и погрыз бензопилу
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Telegram-канал «Уссурийск - Михайловский район»

В Приморском крае тигр заявился в один из населенных пунктов и попробовал на зуб бензопилу. Об этом сообщает Telegram-канал «Уссурийск - Михайловский район».

По информации канала, следы хищника заметили у поселка Дальний Кут Красноармейского района. Животное наведалось на базу (какую именно, в материале не уточняется. — «Газета.Ru») и попортило оборудование. На опубликованном каналом видео один из мужчин показывает, что у инструмента пожевана металлическая ручка, поломан пластиковый корпус, погрызен цилиндр.

«Он правильно сделал, вы тут все выпилили», — слышится за кадром голос одного из местных жителей.

В комментариях к посту подписчики канала вступились за хищника.

«Тигр — хозяин тайги. Он решил так бороться за свой дом. Тигр умнее людей», «Может, меньше пилить будут», «Это предъява от тигра, нечего лес пилить», — высказались в комментариях приморцы.

Ранее охотящегося на собак в приморском селе тигра переселили в дикую местность.

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