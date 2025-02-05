Суд оштрафовал Coursera на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в России

ТАСС: Coursera оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей платформу Coursera по причине отказа локализовать персональные данные россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в суде.

«‎Судебный участок мирового судьи №422 признал компанию Coursera Inc. виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) и постановил назначить административный штраф в размере 2 млн рублей»‎, — говорится в публикации.

До этого стало известно, что платформу Discord также оштрафовали на 2 млн рублей за такое же нарушение.

В январе этого года Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол в отношении мессенджера для геймеров Discord за отказ локализовать персональные данные граждан России.

До этого в Госдуме назвали условия, при которых Россия спишет с Google штраф в 2 дуодециллиона рублей, который потребовали взыскать российские телекомпании за блокировку своих аккаунтов.

Зампред Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин уточнил, что списать огромный штраф нельзя. Однако, заявили в Госдуме, если IT-гигант восстановит все удаленные аккаунты, будет с уважением относиться к российским пользователям, появится шанс снизить сумму штрафа.

Ранее сообщалось, что переписки людей с DeepSeek утекли в открытый доступ.