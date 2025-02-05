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Бастрыкин заявил об украинской кампании по радикализации россиян

Бастрыкин: спецслужбы Украины ведут кампанию по радикализации россиян
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В настоящее время украинские спецслужбы ведут активную кампанию по радикализации граждан РФ, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его цитирует ТАСС.

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — сказал глава СК.

По словам Бастрыкина, Следком ведет работу против подрывной деятельности, и одним из ее итогов стали 615 уголовных дел о фейках про ВС РФ. Он также добавил, что оппоненты России пытаются радикализовать молодежь, вовлекая ее в «незаконную публичную активность».

До этого глава СК предложил снизить возрастную планку для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Он высказал мнение, что данное решение позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес.

Ранее СК предложил запретить продажу алкоголя до 21 года.

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