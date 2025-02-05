Врач рассказала, к чему может привести резкий переход на азиатскую кухню

Россиянам при употреблении блюд азиатской кухни нужно ориентироваться на реакцию своего желудка и состояние здоровья. В любом случае полностью переходить на новый тип питания следует постепенно, начиная с простых, наименее острых рецептов, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Все блюда азиатской кухни — японские суши, китайский димсам и многие другие — обладают высокой питательной ценностью. Чаще всего для их приготовления используют рыбу, морепродукты, овощи, травы. Но при этом особенностью рецептов являются острые специи, много соли и жиров, что может негативно отразиться на работе ЖКТ, предупредила врач. Особенно это важно учитывать людям с гастритом, язвой, а также непривычным к такому питанию.

В целом желудок среднестатистического россиянина чаще привычен к умеренному количеству специй и к другому способу приготовления пищи.

«Резкий переход на острую пищу может вызвать дискомфорт, изжогу или даже обострение хронических заболеваний ЖКТ, — подчеркнула Журавлева. — Тем не менее, при правильном подборе блюд и умеренном потреблении экзотических специй азиатская кухня может стать отличным дополнением к рациону, обогащая его новыми вкусами и полезными микроэлементами».

Она посоветовала изучать состав блюд, выбирая на первых порах наименее острые, с меньшим количеством соевого соуса. Лучше проконсультироваться с диетологом, который поможет составить наиболее полезное меню, заключила врач.

До этого врач-диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, что россияне большей частью предпочитают итальянскую и грузинскую кухню. Что касается непривычного типа питания, то, по ее словам, наибольшие проблемы могут возникнуть с азиатской едой, которая изобилует специями и незнакомыми для желудка ингредиентами и их сочетаниями.

Специалисты ранее назвали опасные компоненты в блюдах азиатской кухни.