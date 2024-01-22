Специалисты назвали опасные компоненты в роллах и суши

Традиционный состав роллов и суши – это рыба и рис, которые полезны для здоровья. Однако в некоторых случаях компоненты этого блюда могут быть опасны. К примеру, для приготовления азиатских блюд часто используют рыбу, способную накапливать ртуть и отравлять ею организм человека, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

К видам накапливающей ртуть рыбы относятся тунец, макрель, рыба-меч, акула, марлин – эксперты призывают отказываться от роллов с этими ингредиентами. Опасной является и любая сырая рыба, так как она может быть заражена паразитами, уничтожить которые можно только термической обработкой. Однако суши подаются именно с сырой соленой рыбой.

Вредным считается и российский вариант васаби, который готовится из смеси хрена или порошка горчицы и пищевого красителя E102 и E133, который может быть опасен для здоровья. К опасным продуктам также относится соевый соус, так как он содержит много соли и натрия, из-за чего повышает давление и увеличивает вероятность развития сердечного приступа.

Помимо этого, в роллы часто кладут рис, который отличается от обычного тем, что является менее питательным и содержит меньше белка. Вредными роллы и суши делают различные добавки.

Эксперты рекомендуют не покупать роллы, обжаренные во фритюре и заправленные майонезом, заказывать блюда с рыбой, которая прошла термическую обработку, отдавать предпочтение видам рыбы с малым содержанием ртути – скумбрией или лососем. Суточная доза составляет 400 г, причем есть их на ночь вредно.

Напомним, недавнее исследование выяснило, что за 2023 год россияне съели более 2 миллионов роллов. Чаще всего жители заказывали роллы «Филадельфия» и «Калифорния».

Ранее в Новосибирске произошло массовое отравление роллами.