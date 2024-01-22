Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Специалисты назвали опасные компоненты в роллах и суши

ОСН: для азиатских блюд часто используют рыбу, способную накапливать ртуть

close
100%
Freepik

Традиционный состав роллов и суши – это рыба и рис, которые полезны для здоровья. Однако в некоторых случаях компоненты этого блюда могут быть опасны. К примеру, для приготовления азиатских блюд часто используют рыбу, способную накапливать ртуть и отравлять ею организм человека, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

К видам накапливающей ртуть рыбы относятся тунец, макрель, рыба-меч, акула, марлин – эксперты призывают отказываться от роллов с этими ингредиентами. Опасной является и любая сырая рыба, так как она может быть заражена паразитами, уничтожить которые можно только термической обработкой. Однако суши подаются именно с сырой соленой рыбой.

Вредным считается и российский вариант васаби, который готовится из смеси хрена или порошка горчицы и пищевого красителя E102 и E133, который может быть опасен для здоровья. К опасным продуктам также относится соевый соус, так как он содержит много соли и натрия, из-за чего повышает давление и увеличивает вероятность развития сердечного приступа.

Помимо этого, в роллы часто кладут рис, который отличается от обычного тем, что является менее питательным и содержит меньше белка. Вредными роллы и суши делают различные добавки.

Эксперты рекомендуют не покупать роллы, обжаренные во фритюре и заправленные майонезом, заказывать блюда с рыбой, которая прошла термическую обработку, отдавать предпочтение видам рыбы с малым содержанием ртути – скумбрией или лососем. Суточная доза составляет 400 г, причем есть их на ночь вредно.

Напомним, недавнее исследование выяснило, что за 2023 год россияне съели более 2 миллионов роллов. Чаще всего жители заказывали роллы «Филадельфия» и «Калифорния».

Ранее в Новосибирске произошло массовое отравление роллами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами