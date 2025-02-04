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В квартире мужчины нашли накачанную наркотиками российскую школьницу

В Нижневартовске в квартире у местного жителя нашли школьницу под наркотиками
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Global Look Press

В Нижневартовске 33-летнего местного жителя задержали по подозрению сразу в нескольких преступлениях. В его квартире нашли 12-летнюю девочку в неадекватном состоянии. Об этом сообщает издание NEFT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По информации СМИ, школьница, которая была в квартире мужчины, употребляла алкоголь и наркотики. Мужчину подозревают в надругательстве над девочкой.

«Следственным отделом по городу Нижневартовску по данному факту расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу», — рассказали в региональном Следственном комитете.

До этого в Подмосковье задержанный мошенник-рецидивист оказался серийным педофилом.

Ранее в Подмосковье семью, обвинившую учителя в приставаниях к дочери, затравили односельчане.

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