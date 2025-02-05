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Шеф-повар установил новый мировой рекорд, приготовив самую тонкую лапшу

UPI: повар из Китая установил рекорд, приготовив лапшу толщиной 0,18 миллиметра
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Guinness World Records/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Китайский шеф-повар установил новый мировой рекорд, приготовив самую тонкую лапшу вручную, пишет UPI.

На съемочной площадке телешоу в Милане китайский шеф-повар Ли Эньхай удивил зрителей и судей, продемонстрировав мастерство в приготовлении лапши. Ему удалось вручную раскатать лапшу толщиной всего 0,18 миллиметра, что стало новым мировым рекордом.

Ранее титул обладателя приготовления самой тонкой лапши вручную принадлежал самому Эньхаю, но позже рекорд был побит другим поваром. Теперь же китайский мастер вернул себе звание рекордсмена, впечатлив жюри своим уникальным навыком.

Это достижение не только подчеркивает искусство традиционного приготовления лапши, но и демонстрирует высочайший уровень кулинарного мастерства.

Ранее британец посетил 42 музея за 24 часа и побил мировой рекорд.

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