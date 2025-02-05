Неизвестный человек забрался на ограду Белого дома

Неизвестный мужчина забрался на забор, установленный вокруг Белого дома в американской столице. Об этом сообщил телеканал Fox5.

По информации журналистов, инцидент произошел еще 3 февраля. Они уточнили, что нарушителя общественного порядка уже задержали.

«Секретная служба США заключила под стражу человека вне территории Белого дома <...> после того, как он забрался на внешнюю ограду», — добавили корреспонденты.

Иные подробности, включая личность мужчины, пока не поступали. Также остается неизвестным, станут ли сотрудники правоохранительных органов предъявлять ему какие-либо обвинения.

24 января телеканал Fox News сообщил, что в американском штате Флорида задержали мужчину, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго — резиденции действующего президента страны Дональда Трампа. Гражданин предпринял попытку проникнуть на частную территорию вечером 21 января, но его остановили сотрудники Секретной службы США. Позже им на помощь прибыли правоохранители.

Как выяснили журналисты, под стражей оказался человек по имени Бихан Арсео. Его поместили в тюрьму округа Палм-Бич, предъявив обвинения в незаконном проникновении на частную территорию с целью совершить преступление. Чтобы выйти на свободу, мужчина должен заплатить залог в размере $20 тыс.

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