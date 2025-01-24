В США арестовали мужчину, перелезшего стену поместья Трампа

Fox News: во Флориде арестовали мужчину за проникновение в поместье Трампа

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 32-летнего мужчину, который перелез через стену резиденции президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, инцидент произошел вечером 21 января. Тогда к поместью Мар-а-Лаго прибыли стражи порядка, чтобы помочь задержавшим нарушителя агентам Секретной службы.

В материале отмечается, что под стражей оказался мужчина по имени Бихан Арсео. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении на частную территорию с целью совершить правонарушение.

Как выяснили журналисты, сейчас нарушитель находится в тюрьме округа Палм-Бич. Чтобы выйти на свободу, он должен заплатить залог в размере $20 тыс.

23 января портал Page Six сообщил, что новый американский лидер планирует на выходные уезжать из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Здесь он будет играть в гольф и принимать гостей в обстановке, которую считает наиболее комфортной для себя.

По словам источника издания, нынешний президент США всегда был человеком, «который решает свои дела на поле для гольфа». В 2017 году, во время первого срока на посту главы государства, он даже приглашал на игру действовавшего на тот момент премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее журналисты заявили о становлении поместья Мар-а-Лаго «новым центром власти».