Студент из Африки попался на распространении наркотиков в российском регионе

Студента из Африки задержали в Ханты-Мансийске за сбыт запрещенных веществ, сообщает полиция ХМАО.

Недавно сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали около дома по улице Калинина 26-летнего иностранца. При себе у него обнаружили сверток с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что в составе смеси присутствует синтетический психостимулятор общей массой 227 граммов.

Оказалось, что мужчина приехал в Россию для обучения в одном из вузов Югры. В январе этого года он решил найти через интернет подработку и стал сотрудником наркомагазина.

«В его обязанности входило забирать из указанных куратором мест крупные партии наркотических средств для дальнейшей расфасовки на более мелкие свертки и распространение среди наркозависимых граждан на территории Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении.

Студента арестовали, за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на контрабанде попалась женщина, которая спрятала 14 кг кокаина в инвалидную коляску.