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Таинственный кусок льда пробил крышу дома во Флориде

UPI: в США ледяной осколок пробил крышу дома, озадачив местные власти
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Palm Coast Fire Department's post/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таинственный кусок льда пробил крышу дома во Флориде, пишет UPI.

В городе Палм-Кост, штат Флорида, произошел необычный инцидент: крупный кусок льда, упавший с неба, пробил металлическую крышу жилого дома. Пожарная служба города оперативно отреагировала на вызов, поступивший от местного жителя, который сообщил о множестве ледяных обломков, разбросанных по дороге, один из которых повредил соседний дом.

По прибытии на место спасатели обнаружили, что ледяной объект проделал значительную дыру в крыше и проник внутрь жилого помещения. Департамент строительства Палм-Коста провел осмотр здания и подтвердил, что, несмотря на повреждения, дом остается безопасным для проживания.

Власти пока не могут точно определить происхождение ледяного объекта. Пожарная служба сообщила, что о происшествии было уведомлено Федеральное управление гражданской авиации (FAA), которое, вероятно, подключится к расследованию. Специалисты изучают возможные причины инцидента, включая версию о падении льда с пролетающего самолета.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных жителей, многие из которых выразили обеспокоенность подобными происшествиями. Власти призывают граждан быть внимательными и сообщать о любых подозрительных объектах, обнаруженных на территории города.

Ранее в Англии осколок метеорита разбил лобовое стекло семейного автомобиля.

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