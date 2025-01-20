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Осколок метеорита разбил лобовое стекло семейного автомобиля

Good News Network: в Англии кусок метеорита разбил лобовое стекло машины
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Wits University

В Англии осколок метеорита разбил лобовое стекло семейного автомобиля, сообщает Good News Network.

Накануне вечером Пол Батлер вместе с сыном и женой смотрели телевизор, когда услышали на улице громкий хлопок. Приняв его за праздничный фейерверк, они легли спать.

На следующее утро Пол заметил, что лобовое стекло семейного автомобиля разбито. Рядом с машиной 12-летний сын мужчины нашел небольшой черный блестящий камень, который не был похож на все остальные.

После этого школьник поднес магнит к камню и обнаружил, что тот примагничивается – верный признак того, что объект является метеоритом, упавшим на Землю из космоса.

«Я задавался вопросом, может ли это быть метеоритом, но не был уверен, пока не воспользовался магнитом и не провел исследование в интернете», — рассказал подросток.

Теперь мальчик планирует принести осколок метеорита в школу, чтобы похвастаться им перед одноклассниками.

«Когда мы узнали, что вероятность падения метеорита на машину на нашей подъездной дорожке составляет миллиард к одному, мы начали покупать лотерейные билеты», — добавил в шутку Пол.

Ранее падение метеорита со звуком впервые в истории записали на камеру.

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