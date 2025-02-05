Россиянам рассказали, стоит ли опасаться опасного вируса Нипах из Индии

Россиянам не стоит опасаться опасного вируса Нипах, который распространился в Индии и других тропических странах. Об этом Сиб.фм рассказал эпидемиолог Яков Новоселов.

Он уточнил, что данный вирус известен медицинскому сообществу уже более 25 лет, он передается через загрязненные продукты, например, немытые фрукты, и характерен для региона, где обитают летучие мыши.

«Эти вирусы уже давно известны. Они не могут резко распространиться в условиях холодного климата», — добавил Новоселов.

Чтобы защититься от него, эпидемиолог посоветовал соблюдать правила гигиены, мыть овощи и фрукты, а также избегать контакта с животными, которые могут быть заражены.

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы до этого картировали критически важный элемент вируса Нипах. Специалисты составили подробную трехмерную картину полимеразы вируса и ее ключевых особенностей. Понимание структуры и поведения этой критической части вирусного механизма поможет понять, как патоген размножается внутри своих хозяев, уточнили эксперты.

Ранее ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения.