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Россиянам рассказали, стоит ли опасаться опасного вируса Нипах из Индии

Врач Новоселов: россиянам не стоит опасаться опасного вируса Нипах из Индии
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Shutterstock

Россиянам не стоит опасаться опасного вируса Нипах, который распространился в Индии и других тропических странах. Об этом Сиб.фм рассказал эпидемиолог Яков Новоселов.

Он уточнил, что данный вирус известен медицинскому сообществу уже более 25 лет, он передается через загрязненные продукты, например, немытые фрукты, и характерен для региона, где обитают летучие мыши.

«Эти вирусы уже давно известны. Они не могут резко распространиться в условиях холодного климата», — добавил Новоселов.

Чтобы защититься от него, эпидемиолог посоветовал соблюдать правила гигиены, мыть овощи и фрукты, а также избегать контакта с животными, которые могут быть заражены.

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы до этого картировали критически важный элемент вируса Нипах. Специалисты составили подробную трехмерную картину полимеразы вируса и ее ключевых особенностей. Понимание структуры и поведения этой критической части вирусного механизма поможет понять, как патоген размножается внутри своих хозяев, уточнили эксперты.

Ранее ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения.

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