Ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения

Американские ученые из Университета штата Техас и специалисты фармацевтический компании Mapp Biopharmaceutical разработали экспериментальное моноклональное антитело, нацеленное на зоонозный (передающийся от животных людям) вирус Нипах. Его считают самым опасным для человека зоонозным патогеном в мире. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

«Вирус Нипах — это высокопатогенный зоонозный парамиксовирус, вызывающий регулярные вспышки среди людей и животных в Южной и Юго-Восточной Азии», — уточнили в Mapp Biopharmaceutical.

Как и вирус Эбола, SARS, SARS-CoV-2 и вирус Марбург, патоген Нипах возник у летучих мышей. Люди, инфицированные вирусом Нипах, могут страдать опасными нарушениями дыхания и отеком головного мозга. Для него пока нет вакцин или методов лечения, а смертность среди пациентов доходит до 90%.

В ходе исследования команда разработала улучшенное моноклональное антитело под названием hu1F5, которое нацелено на форму белка F вируса Нипах. Ученые протестировали новое моноклональное антитело на животных моделях.

Специалисты обнаружили, что ввод hu1F5 через день после заражения приводил к 100% выживаемости хомяков. Антитело также защитило африканских зеленых мартышек от вируса Нипах даже при инъекции спустя пять дней после заражения.

По словам ученых, открытие способствует созданию препаратов для защиты человека от вируса Нипах.

Ранее исследователи предупредили о резком подъеме смертности среди людей из-за передаваемых животными болезней.