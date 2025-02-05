Пенсионерка из Москвы получила увечья из-за упавшего памятника на могиле ее сына

В Москве пенсионерку покалечило упавшим памятником на могиле сына, пишет mk.ru.

Весной 2021 года 77-летняя москвичка захотела поставить памятник на могиле сына и обратилась к мастеру по установке надгробий. Индивидуальный предприниматель свои обязательства выполнил, и на одном из участков Качаловского кладбища в Южном Бутове вскоре появилась гранитная плита высотой 120 см с надписью «Помним, любим, скорбим». В октябре того же года памятник рухнул на мать усопшего, когда та оперлась об него рукой. Пенсионерка была госпитализирована с переломом поясничного отдела позвонка, а впоследствии получила инвалидность.

Предпринимателя заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Бизнесмен пытался избежать ответственности, утверждая, что памятник мог упасть из-за плохого герметика или его расшатали вандалы. Однако суд признал обвиняемого виновным и приговорил к лишению свободы на два года условно с трехлетним испытательным сроком. Получила ли потерпевшая компенсацию морального вреда, не уточняется.

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