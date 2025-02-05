Стало известно, куда чаще всего ездят отдыхать российские холостяки

Российские холостяки чаще всего ездят в путешествия по городам РФ и в горы

Большинство женатых пар выбирают для отдыха российские курорты на море (25%), немного меньше предпочитают отправляться в другие города России (20%). Среди них популярны также главные города страны, такие как Москва и Санкт-Петербург (15%), горные регионы Кавказа и Алтая (15%) и отдых за городом на даче или турбазе (15%). Около 10% женатых предпочитают остаться дома.

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Холостяки чаще выбирают поездки в другие города России (30%) и в горы (25%). Около 20% остаются дома, а 15% отправляются на российские морские курорты. Только 10% холостяков предпочитают поездки за границу в Азию.

Пары в гражданском браке также активно путешествуют по России, чаще всего отправляясь в другие города (30%) или главные города страны (25%). На российские морские курорты отправляются 20%, а в горы предпочитают ехать 15%. Только 10% пар остаются дома.

Люди в несерьезных отношениях преимущественно выбирают поездки в другие города России (35%) или на российские морские курорты (25%). Горные регионы привлекают 20% этой категории, а 10% делят между отдыхом за городом и пребыванием дома.

Специалисты отмечают, что тренд на самостоятельные поездки среди холостяков растет, а семейные пары обычно выбирают готовые турпакеты.

«Разница в подходе к путешествиям объясняется финансовыми и ежедневными обязательствами. Холостяки свободнее распоряжаются бюджетом и временем, а семьи к вопросу планирования путешествий подходят более тщательно», — рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет

Больше всего на путешествия готовы потратиться пары в гражданском браке. В среднем на человека они готовы выделить 150–300 тыс. рублей (31%). Меньше всего тратятся на свой отдых холостяки: 60% из них готовы выделить лишь до 50 тыс. рублей на свой отдых. Женатые (44%) и люди в несерьезных отношениях (36%) также выбирают преимущественно бюджетные путешествия (до 50 тыс. рублей).

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