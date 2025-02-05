Россиянке, задушившей новорожденного и спрятавшей тело, вынесли приговор

Нижегородку, которая задушила младенца и спрятала тело, отправили в колонию

Жительнице Кстово под Нижним Новгородом, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года 24-летняя женщина родила в квартире. После этого она перекрыла младенцу доступ к кислороду, и тот задохнулся. Тело новорожденного мать спрятала за стиральной машинкой.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области отец задавил во сне двухмесячного ребенка. 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения положил двухмесячную дочь рядом с собой на кровать, чтобы успокоить ее. Утром мать ребенка проснулась, чтобы покормить дочь, и обнаружила, что супруг придавил девочку рукой. Женщина пыталась сделать дочери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но ребенка спасти не удалось.

Ранее в Тульской области женщина случайно задушила плачущую дочь при попытке ее успокоить.