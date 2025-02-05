Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянке, задушившей новорожденного и спрятавшей тело, вынесли приговор

Нижегородку, которая задушила младенца и спрятала тело, отправили в колонию
close
Pixabay

Жительнице Кстово под Нижним Новгородом, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года 24-летняя женщина родила в квартире. После этого она перекрыла младенцу доступ к кислороду, и тот задохнулся. Тело новорожденного мать спрятала за стиральной машинкой.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области отец задавил во сне двухмесячного ребенка. 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения положил двухмесячную дочь рядом с собой на кровать, чтобы успокоить ее. Утром мать ребенка проснулась, чтобы покормить дочь, и обнаружила, что супруг придавил девочку рукой. Женщина пыталась сделать дочери искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но ребенка спасти не удалось.

Ранее в Тульской области женщина случайно задушила плачущую дочь при попытке ее успокоить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами