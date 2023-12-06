В России разработают криогенную силовую установку для самолетов

Российская промышленность разработает криогенную гибридную электрическую силовую установку для самолетов, демонстратор этой установку создадут в ближайшие годы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта «Знание», передает ТАСС.

«В течение ближайших лет планируется разработать и испытать демонстратор криогенной гибридной электрической силовой установки с использованием жидкого водорода», — сказал он.

Мишустин добавил, что благодаря низкой температуре будет возможно практически в десять раз повысить мощность электрических компонентов вспомогательной силовой установки при сохранении массогабаритных характеристик.

В ходе мероприятия премьер-министр также оценил влияние санкций на отечественное самолетостроение. По его словам, ограничения позволили ускорить возрождение индустрии в России. В данный момент создается полная линейка машин, необходимая стране для региональных и дальних перелетов.

Ранее Мишустин рассказал, сколько электромобилей выпустят в России в ближайшие годы.