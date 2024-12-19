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Двух экс-полицейских арестовали по подозрению в сексуализированном насилии над детьми

В Британии арестовали двух экс-полицейских, подозреваемых в насилии над детьми

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Shutterstock

В Великобритании арестовали двух бывших коллег, служивших в полиции в 1990-х годах. Их подозревают в сексуализированном насилии над детьми, передает Би-би-си.

Как сообщается, оба подозреваемых работали в полиции Южного Йоркшира и числились констеблями в Ротереме. Преступления, в которых их подозревают, произошли в 1990-х годах. Одному из предполагаемых насильников сейчас уже за 60, он находится на пенсии. Предположительно, мужчина надругался над двумя девочками в период с 1995 по 1999 год. Ему предъявили обвинение в попытке изнасилования, неправомерном поведении на государственной службе и трех случаях непристойного нападения.

Второй подозреваемый — мужчина в возрасте около 50 лет, его подозревают в совершении развратных действий, а также в неправомерном использовании служебного положения. Бывших полицейских выпустили под залог на время расследования, начатого в рамках операции «Стоувуд». В ходе нее полицейские проверяют информацию об актах сексуального насилия над детьми в Ротереме, произошедших в период с 1997 по 2013 год.

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