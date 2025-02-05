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Психотерапевт объяснила, как распознать энергетического вампира в офисе

Врач Крашкина: энергетический вампир всегда манипулирует эмоциями окружающих
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Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

Энергетического вампира в рабочем коллективе можно узнать по различным повадкам. К примеру, такие люди постоянно сосредоточены на негативе — жалуются, критикуют окружающих и акцентируют внимание на проблемах. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Кроме того, по словам специалиста, токсичные коллеги часто вызывают у окружающих чувство вины или тревогу, добиваясь своих целей.

«Если человек не интересуется вашими успехами, а вместо этого позволяет себе сарказм и подрывает вашу самооценку, это тоже может быть сигналом. Чрезмерная фокусировка на себе. Эти люди постоянно обсуждают свои проблемы и не интересуются вашими переживаниями», — отметила Крашкина.

Она добавила, что после общения с «энергетическим вампиром» часто возникает усталость и чувство истощения.

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут до этого рассказал, что энергетическими вампирами зачастую становятся одинокие люди с внутренней пустотой.

По его словам, энергетический вампир — это не обязательно тот, кто сознательно провоцирует других людей и манипулирует ими ради своей выгоды. Обычно это те люди, которые страдают от своего бессилия и внутренней пустоты и вытягивают ресурсы из своих близких. Причина этого заключается в том, что они не умеют добывать их более экологичным способом.

Ранее психолог перечислила характеристики мужчины-абьюзера.

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